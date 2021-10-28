В Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженных заражению COVID людей

В Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженных заражению COVID людей
Чаще всего COVID-19 в настоящее время заражаются пожилые люди. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Наиболее часто COVID-19 в России болеют люди преклонного возраста. Об этом заявили заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, среди лиц старше 65 лет число новых случаев коронавируса продолжает увеличиваться.

Как сообщили «РИА Новости», специалист подчеркнула, что в данной группе людей новые случаи фиксируются все чаще, а число заболевших составляет 224 на 100 тысяч населения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус может стать причиной болезни Альцгеймера. За весь прошлый год в Америке с болезнью Альцгеймера умерло на 16% человек больше, чем умирает ежегодно.

коронавирусная пандемия пожилые люди Роспотребнадзор


 

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