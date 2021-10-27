Медик считает, что коронавирус может стать причиной болезни Альцгеймера

Медик считает, что коронавирус может стать причиной болезни Альцгеймера
Коронавирусная инфекция может выступать пусковым фактором в случае если у человека были какие-либо изменения в мозге. Фото: Pixabay

Элен Мхитарян заявила, в Америке в 2020 году умерло с этой болезнью на 16% больше пациентов, чем ежегодно до этого.

Об этом сообщает «ТАСС», заведующая Лабораторией нейрогериатрии и когнитивных расстройств Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова Элен Мхитарян уверена, COVID-19 может спровоцировать развитие деменции и со временем болезни Альцгеймера.

Коронавирусная инфекция может выступать пусковым фактором в случае если у человека были какие-либо изменения в мозге. Этот вопрос и другие врач обсуждала на одном из заседаний круглого стола, посвященному последствиям перенесенной болезни.

Мхитарян поделилась с данными исследования, проведенного в США о том, что за весь прошлый год в Америке с болезнью Альцгеймера умерло на 16% человек больше, чем умирает ежегодно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, за вторник в Петербурге впервые привились двухкомпонентными вакцинами и однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» 18 731 человек.

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