В Петербурге за вторник вакцинировались «Спутником Лайт» 18 731 человек

В Петербурге за вторник вакцинировались «Спутником Лайт» 18 731 человек
Всего за вторник в Петербурге выполненно 24 360 инъекций от коронавирусной инфекции. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

За сутки отмечается рост числа привитых на 1159 человек. Об этом сообщает городской Комитет здравоохранения.

За минувшие сутки в Северной столице впервые привились двухкомпонентными вакцинами и однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» 18 731 человек. Всего за вторник в Петербурге выполненно 24 360 инъекций от коронавирусной инфекции.

За 24 часа привитых прибавилось на 1159 человек. Так, за понедельник в Петербурге было привито 17 572 человек, в том числе и вакциной «Спутник Лайт». В этот день общее количество инъекций от ковида в городе составило 23 712.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, НИМЦ им. Гамалеи объяснили, как проводить ревакцинацию людям с пониженным иммунитетом. Специалисты Центра заявили, что ревакцинация безвредна для здоровья человека.

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