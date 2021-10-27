В центре им. Гамалеи объяснили, как ревакцинироваться людям со сниженным иммунитетом

Эксперт добавил, что ревакцинация не несет никакого вреда для человека. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Эксперт добавил, что ревакцинация не несет никакого вреда для человека. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Люди, у которых сниженный иммунитет, могут пройти повторную вакцинацию от коронавируса двумя компонентами вакцины вместо одной.

Об этом руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин заявил в эфире просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе».

Он рекомендовал людям проходить ревакцинацию через полгода после первичной вакцинации. То есть, человек привился двумя компонентами «Спутника V» и через полгода он должен получить как минимум еще одну дозы, объяснил Гущин.

Но если речь идет о людях со сниженной иммунной функцией, то они на ревакцинации могут привиться снова двумя компонентами.

Эксперт добавил, что ревакцинация не несет никакого вреда для человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у 70% больных повторное течение COVID проходит с той же степенью тяжести.