У 70% больных повторное течение COVID проходит с той же степенью тяжести

Только у 30% людей мы видим, что снижается тяжесть, заявил специалист. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Только у 30% людей мы видим, что снижается тяжесть, заявил специалист. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Переболевшие COVID-19 в 70% случаев повторно болеют с той же степенью тяжести, что и в первый раз, если они не вакцинировались. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

По его словам, есть граждане, которые перенесли заболевание очень тяжело. После они заболевают повторно и снова в тяжелой степени.

Как сообщил ТАСС, специалист отметил, что только у 30% людей заметно снижается тяжесть протекания болезни.

Напомним, в России за сутки коронавирус подхватили 36 582 человека. С начала пандемии в стране зафиксировали 8 352 601 случай коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин поручил обеспечить проходящим вакцинацию от COVID-19 два выходных.