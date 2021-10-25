Путин поручил обеспечить проходящим вакцинацию от COVID-19 два выходных

Путин поручил обеспечить проходящим вакцинацию от COVID-19 два выходных
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, главам регионов и руководителям предприятий обеспечить сотрудникам два выходных на вакцинацию от ковида. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить совместно со сторонами социального партнерства принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19) двух оплачиваемых выходных дней», — говорится в сообщении.

Доложить об этом губернаторы должны до 15 ноября.

С начала пандемии в России выявлено 8 279 573 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 231 669 летальных исходов, выздоровели 7 186 611 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что торговые центры в Северной столице будут работать в период выходных дней, поскольку в них развернуты пункты вакцинации, аптеки и продовольственные магазины. Предполагается, что QR-коды на входе в торговые центры будут проверяться выборочно.

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