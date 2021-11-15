Власти Польши намерены построить стену на границе с Белоруссией

Власти Польши намерены построить стену на границе с Белоруссией в первой половине 2022 года. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел и администрации Мачей Вонсик.

Он отметил, что соответствующие соглашения еще предстоит заключить.

«Было бы безответственным представлять какие-то конкретные сроки, пока еще не подписаны договоры», — сказал он в эфире Польского радио.

По его словам, ночь на белорусско-польской границе, где скопились мигранты, прошла спокойно. На данный момент на границе сосредоточены четыре тыс. пограничников, две тысячи полицейских и 15 тыс. солдат польской армии.

Напомним, на прошлой неделе Польша приняла закон о строительстве стены на границе с Белоруссией, которая сейчас отделяется временным заграждением из колючей проволоки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Польши созвали антикризисный штаб. В Варшаве обвиняют Минск в подготовке переброски беженцев через границу. Польское правительство утверждает, что эта операция станет «самым массовым силовым проникновением на территорию Польши».