Польша перебросила на границу с Белоруссией антитеррористов из-за беженцев

Польша перебросила на границу с Белоруссией антитеррористов из-за беженцев
В сторону границы с Польшей движутся около тысячи беженцев. Фото: Минобороны Польши

Власти Польши перебросили на границу с Белоруссией антитеррористические подразделения из-за большой группы беженцев.

Об этом сообщил замглавы МВД и заместитель администрации республики Мачей Вонсик в эфире Польского телевидения.

По его словам, на границе сейчас находятся дополнительные патрули Пограничной стражи и 12 тысяч солдат Войска Польского. Сегодня на границу также направили антитеррористов. На границе введен режим чрезвычайного положения, к ее охране привлекли армию и полицию.

Как сообщает Рейтер, усилить охрану на границе также решила Литва. Государство направило войска к границе с Польшей и Белоруссией. Правительство намерено обсудить введение режима ЧС в этом районе.

Власти Польши созвали антикризисный штаб. В Варшаве обвиняют Минск в подготовке переброски беженцев через границу. Польское правительство утверждает, что эта операция станет «самым массовым силовым проникновением на территорию Польши».

По данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, в сторону границы с Польшей движутся около тысячи беженцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четверых иностранцев задержали при попытке незаконного пересечения границы.

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