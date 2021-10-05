Четверых иностранцев задержали при попытке незаконного пересечения границы

Четверых иностранцев задержали при попытке незаконного пересечения границы
Иностранные граждане пытались пересечь границу в поисках лучшей жизни в Финляндии. Фото: pixabay

Иностранные граждане в поисках лучшей доли пытались бежать в Финляндию, сообщает пресс — служба Пограничного управления ФСБ России Петербургу и Ленобласти.

3 октября этого года сотрудники Пограничного управления ФСБ в Выборгском районе задержали четверых мужчин, которые с теплыми вещами и продуктами питания пытались нелегально пересечь границу. Как стало известно, их путь лежал в Финляндию, где мужчины планировали начать новую жизнь, говорится в сообщении.

4 октября по решению Выборгского районного суда Ленобласти иностранцев привлекли к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне» и оштрафованы каждый на 500 рублей. Мужчины будут принудительно выдворены с территории РФ.

Кроме того, согласно российскому законодательству от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» им закрыт въезд на территорию России сроком на 5 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, за первое полугодие 2021 года сотрудниками Пограничного управления задержано более 1 500 нарушителей, из них 1400 – иностранцы.

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