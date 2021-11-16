За неделю поисковики Ленобласти восемь раз выезжали на помощь рыбакам

За неделю поисковики Ленобласти восемь раз выезжали на помощь рыбакам
Спасатели приходили на помощь местным жителям. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

С 25 октября по 7 ноября поисково-спасательные отряды Ленинградской области выезжали на вызовы 24 раза.

Так, дважды спасатели выезжали на помощь пострадавшим в ДТП, восемь раз — на помощь людям на водных объектах, два раза — на поиск пропавших в лесах.

Как сообщается в группе «Аварийно-спасательной службы ЛО» в соцсети «ВКонтакте», в результате из лесов был выведен один заблудившийся, одного человека спасли после ДТП, один человек был найден уже мертвым.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в Кировском районе мужчина и его 13-летний внук потерялись в лесу. Они заплутали в лесу рядом с деревней Сухое. Однако все закончилось благополучно. Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога нашли заблудившихся жителей, вывели их лесного массива и передали родственникам.

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