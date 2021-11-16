Стало известно, как будет выглядеть станция «Парк Победы»

Смольный согласовал облик станции.

В Санкт-Петербурге планируют реконструировать вестибюль станции метро «Парк Победы». Автором проекта стала Архитектурная мастерская Сахновского. Об этом сообщили в Смольном.

Известно, что администрация уже согласовала облик станции, проект которого обсуждался еще в начале 2020 года. «Фонтанка» пишет, что в него внесут некоторые корректировки.

Напоминаем, что на «Парке Победы» также планируют заменить эскалаторы. На работы выделили 150 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что проект нового вестибюля метро «Парк Победы» пока остается под вопросом. Депутаты подчеркнули, что автор идёт в правильном направлении и, что для него поставлена непростая, но интересная задача: необходимо обновить здание так, чтобы не было заметно никаких изменений.