Петербуржца приговорили к 7 годам колонии за квартирную кражу на 5,7 млн

Петроградский районный суд Петербурга приговорил Дмитрия Мурашева к 7-ми годам лишения свободы. Мужчину подозревали по статье «Кража » и «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 17 ноября.

Ровно год назад Мурашев поднялся по строительным лесам к окнам 5 этажа по Каменноостровскому проспекту д. 1-3. Мужчина отжал стеклопакет и проник в квартиру. Оттуда он унес имущества на сумму 4 млн 217 тыс. рублей. Среди украденного было все подряд: от визитницы и чемодана до Ордена «Красной Звезды» и Ливийского Ордена Каддафи.

Кроме этого, аналогичное преступление Дмитрий Мурашев совершил из другой квартиры этой же потерпевшей. Оттуда он вынес золото, бижутерию, часы, картины и шубу на общую сумму 1 млн 551 тыс. рублей.

Фигурант частично признал свою вину, подтвердив все обстоятельства хищения, однако не признал себя виновным в хищении ордена «Красной звезды», более того, указал, что данного ордена в квартире вообще не видел, а также не согласился с хищением шубы.

Также Мурашев уверял суд, что следствие слишком высоко оценило похищенное имущество.

Суд назначил наказание ранее судимому Мурашеву в виде лишения свободы сроком на 7 лет. По совокупности с приговором Петроградского районного суда виновный проведет 7 лет и 10 месяцев в исправительной колонии особого режима.

Ранее Дзержинский суд Петербурга рассмотрел дело о защите чести, достоинства и деловой репутации Ильи Трабера, о котором АБН допустило некорректную фразу. Судья Татьяна Ушакова постановила, что мужчина не был связан с Тамбовской криминальной группировкой и не состоял в ОПГ. Кроме того, суд подтвердил, что Трабер не был подозреваемым и обвиняемым по уголовным делам, возбужденными в связи с убийствами Михаила Маневича и Павла Капыша.