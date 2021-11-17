Петербуржца, убившего мать и напихавшего ей в живот перчатки, приговорили к 7 годам

Мужчина отправится в исправительную колонию на 7 лет за убийство матери.Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Мужчина отправится в исправительную колонию на 7 лет за убийство матери.Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Красносельский районный суд Петербурга приговорил Андрея Лисогурского к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство собственной матери.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 17 ноября.

Суд установил, что в феврале 2019 года Лисогурский в Петербурге, в садоводстве «Константиновка», поругался со своей матерью. Затем мужчина избил женщину, колюще-режущим предметом нанес пострадавшей один удар в живот, душил руками, накинул на шею пострадавшей гибкий предмет и продолжал убивать. Смерть несчастной наступила на месте случившегося.

С целью сокрытия преступления Лисогурский поместил тело в 80-ти литровую садовую бочку, которую спрятал на земельном участке. Через несколько дней извлек труп из бочки, перетащил в гараж, где колюще-режущим предметом увеличил рану на животе пострадавшей и напихал в мать пять строительных перчаток.

Далее, он погрузил тело в автомобиль и вывез труп к автомобильному мосту через реку Ижора. Андрей Лисогурский скинул труп с моста в воду.

Ранее Дзержинский суд Петербурга рассмотрел дело о защите чести, достоинства и деловой репутации Ильи Трабера, о котором АБН допустило некорректную фразу. Судья Татьяна Ушакова постановила, что мужчина не был связан с Тамбовской криминальной группировкой и не состоял в ОПГ. Кроме того, суд подтвердил, что Трабер не был подозреваемым и обвиняемым по уголовным делам, возбужденными в связи с убийствами Михаила Маневича и Павла Капыша.