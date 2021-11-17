Кехман окончательно убрал из репертуара МХАТ спектакль с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова первый раз сыграла в спектакле "Чудесный грузин" летом. Фото: скриншот Instagram

Ольга Бузова первый раз сыграла в спектакле "Чудесный грузин" летом. Фото: скриншот Instagram

Генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) им. Горького Владимир Кехман окончательно снял с репертуара спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой.

«Один спектакль, «Чудесный грузин», я уже снял, думаю, еще три-четыре названия, а может быть больше, тоже сниму, и мы вернемся к тем спектаклям, которые были востребованы прежде», — рассказал он в интервью Forbes.

Кехман отметил, что на сегодняшний день в репертуаре осталось 40 названий.

Напомним, генеральный директор МХАТа Владимир Кехман рассказал о переносе спектакля «Чудесный грузин», который должен был состояться 2 ноября, на неопределенный срок. Причина — плохие продажи билетов в период карантина. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова вышла на сцену Московского художественного академического театра (МХАТ) им. М. Горького. Она исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица Ольга Бузова прокомментировала высказывания хейтеров, которым не понравилось, что она будет участвовать в спектакле МХАТа. Своим мнением она поделилась в Instagram-аккаунте. Артистка написала, что люди, которые могут – делают, а те, у кого не получаются, критикуют.