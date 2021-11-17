«Ненависть отрицания»: три типа антипрививочников

Новости про вакцинацию и QR-коды вызвали в Сети волну споров.

Журналисты проанализировали посты и комментарии про вакцины и выделили «классификацию гневных», сообщает Online47.ru.

Первая категория — ненависть в пользу «партнеров России». Эта группа, наиболее характерная для Facebook, выступает против отечественных вакцин и поддерживает иностранные препараты.

«И тут же, что тоже характерно, выступает против вооружения российской армии современным оружием», — пишет издание.

Вторая группа – «ненависть отрицания».

«Что за пропагандистские цифры! Никакого Ковида нет и не было!», – пишут пользователи Сети.

Третья группа – «ненависть на уничтожение».

«Он цифры эти жуткие просто от балды лепит — чем больше тем страшнее, чем страшнее тем лучше!», — пишут комментаторы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 84 случая.