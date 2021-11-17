Жители Латинской Америки ответят перед судом в Петербурге за незаконное пересечение границы

Прокуратура Ленобласти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Латинской Америки. Они обвиняются в покушении на пересечение Государственной границы РФ.

Их задержали 21 мая 2021 года. Установлено, что мужчины приобрели в Петербурге два надувных матраса с намерением использовать их для незаконного пересечения границы РФ с Эстонской Республикой. Сделать это они планировали вплавь через реку Нарва.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, довести свой преступный умысел до конца они не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России.

Ленинградский областной суд рассмотрит дело по существу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Польши намерены построить стену на границе с Белоруссией в первой половине 2022 года.

Напомним, на прошлой неделе Польша приняла закон о строительстве стены на границе с Белоруссией, которая сейчас отделяется временным заграждением из колючей проволоки.