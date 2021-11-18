Есть предположения, что для получения QR-кода будет необходимо иметь от 350 Bau/мл антител

Есть предположения, что для получения QR-кода будет необходимо иметь от 350 Bau/мл антител
Для получения QR-кода будет необходимо иметь от 350 Bau/мл антител. Фото: pixabay.com

Появились предположения, что для получения QR-кода по уровню антител будет достаточно иметь от 350-500 Bau/мл.

Стало известно приблизительное количество антител, которые должны присутствовать в организме, чтобы человек могу получить по ним QR-код. По информации полученной Telegram-каналом «Раньше всех. Ну почти» от источника на площадке при кабмине, количество антител должно будет варьироваться от 350 до 500 Bau/мл.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что правительство прорабатывает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител. В первую очередь они необходимы людям, у которых выработался иммунитет к COVID-19, но официальный диагноз им не ставят и не выдают соответствующий сертификат.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что глава Роспотребнадзора отметила, что для того, чтобы принять решение о введении QR-кодов по уровню антител, властям нужно найти оптимальный и приемлемый вариант решения этого вопроса.

QR-код Антитела к COVID-19 коронавирус Россия


 

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