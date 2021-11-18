Глава Роспотребнадзора: в правительстве обсуждают введение QR-кодов по уровню антител

Глава Роспотребнадзора заявила, что в правительстве РФ обсуждают идею введения QR-кодов по уровню антител к коронавирус.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в правительстве задумались выдавать QR-коды по количеству антител в крови. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Здесь позиция сформирована на площадке правительства, мы понимаем, как это можно сделать, но здесь нельзя ошибиться, и поэтому это решение должно быть очень взвешенным. Пока оно не будет проработано со всех сторон, оно, конечно же, не будет озвучено», — отметила Попова.

Для того, чтобы принять решение о введении QR-кодов по уровню антител, властям нужно найти оптимальный и приемлемый вариант решения этого вопроса.

На сегодняшний день в законе о введении QR-кодов не приписано количество антител, которые могут быть основанием для получения сертификата о вакцинации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что каждый второй россиянин хотел бы, чтобы QR-коды начали выдавать при достаточном уровне антител. К таким выводом пришли исследователи, проведя масштабный опрос среди жителей России.