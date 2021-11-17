Каждый второй россиянин хочет, чтобы QR-код выдавали при достаточном уровне антител

Каждый второй россиянин хочет, чтобы QR-код выдавали при достаточном уровне антител
QR-коды нужны для посещения различных заведений. Фото: Gazeta.SPb

Сейчас сертификат получают привитые, а также переболевшие официально.

Каждый второй россиянин хотел бы, чтобы QR-коды начали выдавать при достаточном уровне антител. Это удалось выяснить в ходе опроса сервиса Superjob, в котором приняли участие 1,6 тысяч человек.

Многие люди полагают, что те, у кого есть антитела, безопасны, поэтому им нельзя запрещать посещать общественные места. Другие же отмечают, что до сих пор не известно, какой должен быть уровень антител, чтобы человек не смог заболеть и заразить других. Третьи считают, что медикам виднее, поэтому будут подчиняться установленным правилам.

Противников выдачи сертификата невакцинированным больше всего мужчин (23% против 16% среди женщин), опрошенных старше 45 лет и привитых от ковида (по 22%).

В Санкт-Петербурге 55% опрошенных призвали выдавать QR-код тем, у кого есть антитела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России планируют начать выдавать QR-коды людям с высоким уровнем антител.

QR-код вакцинация опрос


 

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