В России планируют начать выдавать QR-коды людям с высоким уровнем антител

Вопрос выдачи QR-кода россиянам с антителами обсуждается в правительстве. Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова.

По ее словам, данный вопрос имеет большое значение и «спорить здесь не с чем». Сейчас специалисты ищут наиболее оптимальный и приемлемый вариант решения этой задачи.

Как сообщил ТАСС, Попова отметила, что решение будет озвучено только после того, как его проработают со всех сторон.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в МФЦ начали распечатывать бумажные сертификаты о вакцинации с QR-кодом. В распечатанном прививочном сертификате нет медицинских данных, но он имеет такую же силу и срок действия, как и электронный. Данной услугой могут воспользоваться как россияне, так и иностранные граждане с видом на жительство или иным документом, разрешающим проживание в РФ.