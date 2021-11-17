В России планируют начать выдавать QR-коды людям с высоким уровнем антител

В России планируют начать выдавать QR-коды людям с высоким уровнем антител
У россиян будут проверять уровень антител. Фото: unsplash

Вопрос выдачи QR-кода россиянам с антителами обсуждается в правительстве. Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова.

По ее словам, данный вопрос имеет большое значение и «спорить здесь не с чем». Сейчас специалисты ищут наиболее оптимальный и приемлемый вариант решения этой задачи.

Как сообщил ТАСС, Попова отметила, что решение будет озвучено только после того, как его проработают со всех сторон.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в МФЦ начали распечатывать бумажные сертификаты о вакцинации с QR-кодом. В распечатанном прививочном сертификате нет медицинских данных, но он имеет такую же силу и срок действия, как и электронный. Данной услугой могут воспользоваться как россияне, так и иностранные граждане с видом на жительство или иным документом, разрешающим проживание в РФ.

QR-код анна попова коронавирусная пандемия


 

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