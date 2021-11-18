Система QR-кодов в три раза снизила посещаемость в музеях Петербурга

Посещаемость петербургских музеев снизилась почти в три раза после введения системы QR-кодов.

В Русском музее рассказали, что с начала ноября в музее побывали всего 54,2 тысячи человек, а с 1 по 17 октября — 161,5 тысячи человек. То есть всего за месяц посещаемость упала почти в три раза. Об этом пишет 78.ru.

В Ботаническом саде Петра Великого считают, что сравнивать посещаемость ноября и октября некорректно, поскольку в октябре еще стоит «золотая осень» и проходят фестивали, а вот в ноябре погода уже не такая приятная.

Однако посещаемость в Ботаническом саде тоже упала. В этом ноябре посетителей стало в 3,5 раза меньше, чем в ноябре прошлого года.

А в ЦВЗ «Манеж» посещаемость снизилась примерно на 30%. Но полноценно судить о влиянии QR-кодов на число посетителей здесь тоже не могут — выставочный зал открылся только 12 ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что юрист объяснил петербуржцам, чем опасна покупка фальшивого QR-кода.