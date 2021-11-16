Юрист объяснил петербуржцам, чем опасна покупка фальшивого QR-кода

Юрист объяснил петербуржцам, чем опасна покупка фальшивого QR-кода
QR-код. Фото: Gazeta.SPb.ru

Покупка поддельного документа может стать причиной возбуждения уголовного дела.

Юрист Сергей Пирогов рассказал, какова ответственность за покупку фальшивого QR-кода. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Эксперт отметил, что фигурантами уголовного дела могут стать как продавцы сертификатов, так и покупатели. Им грозит в том числе лишение свободы сроком до трех лет. Довольно часто люди, не желающие делать прививку, готовы давать взятки. В таком случае возникает сразу несколько составов уголовного преступления: дача взятки, получение взятки, в отдельных случаях — должностной подлог.

Пирогов убежден, что поймать нарушителей вполне реально – например, в ходе специальных проверок. Установить поддельность кода не составит труда, добавляет специалист.

На данный момент с фальшивыми QR-кодами поймали 29 человек. Пирогов предполагает, что дела не приведут к реальным срокам, но исключать этого нельзя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сроки действия QR-кодов для переболевших после прививки сократили до полугода.

QR-код уголовное дело юрист


 

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