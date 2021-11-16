Сроки действия QR-кодов для переболевших после прививки сократили до полугода

Сроки действия QR-кодов для переболевших после прививки сократили до полугода
В Петербурге с 15 ноября вводится система QR-кодов. Фото: Gazeta.SPb

Ранее сертификат был действителен в течение года.

Минздрав России сократил действие QR-кодов для заболевших коронавирусом после вакцинации. Сертификат будет работать в течение полугода, а не года, как у остальных привитых. Об этом говорится в приказе ведомства.

Известно, что прививка позволяет получить QR-код сроком на один год, а вот после болезни его выдают на полгода. Есть случаи, когда болезнь случается у привитого. В таком случае срок действия сертификата будет сокращен.

Справку о вакцинации, перенесенной болезни или противопоказаниях граждане могут получить по запросу в больнице или в МФЦ. Электронная версия документа будет доступна на портале госуслуг.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург лидирует в антирейтинге по суточной заболеваемости COVID.

QR-код вакцинация сертификат


 

Новости партнеров
Ленобласть продлила коронавирусные ограничения
Ленобласть продлила коронавирусные ограничения
Мужчина убил, сжёг и закопал человека в Ленобласти: дело передано в суд
Мужчина убил, сжёг и закопал человека в Ленобласти: дело передано в суд
Как будут проверяться QR-коды в общественном транспорте
Как будут проверяться QR-коды в общественном транспорте
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сроки действия QR-кодов для переболевших после прививки сократили до полугода
В Шушарах 22-летний парень пытался угнать каршеринговый автомобиль
Петербуржцам напомнили об опасности телефона во время пандемии
В Петербурге полиция изъяла у карела более 2 кг наркотиков
В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 78 человек
В Петербург запретили ввозить клементины из Марокко
В России за сутки коронавирус подхватили 36,8 тысяч человек
Петербург лидирует в антирейтинге по суточной заболеваемости COVID