Сроки действия QR-кодов для переболевших после прививки сократили до полугода

Ранее сертификат был действителен в течение года.

Минздрав России сократил действие QR-кодов для заболевших коронавирусом после вакцинации. Сертификат будет работать в течение полугода, а не года, как у остальных привитых. Об этом говорится в приказе ведомства.

Известно, что прививка позволяет получить QR-код сроком на один год, а вот после болезни его выдают на полгода. Есть случаи, когда болезнь случается у привитого. В таком случае срок действия сертификата будет сокращен.

Справку о вакцинации, перенесенной болезни или противопоказаниях граждане могут получить по запросу в больнице или в МФЦ. Электронная версия документа будет доступна на портале госуслуг.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург лидирует в антирейтинге по суточной заболеваемости COVID.