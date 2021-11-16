Петербург лидирует в антирейтинге по суточной заболеваемости COVID

Петербург лидирует в антирейтинге по суточной заболеваемости COVID
Соблюдение масочного режима в общественном транспорте продолжается. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 3 131 человек, город занял первое место в рейтинге регионов по заболеваемости COVID-19.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, второе место в указанном рейтинге заняла Москва, где за сутки выявили 2 606 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 043 новых квид-пациента. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 413 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолечение антибиотиками при коронавирусе может быть очень опасным.

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