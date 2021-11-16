Врач предостерег от самолечения антибиотиками при COVID-19

Главный врач сети клиник «К+31», кандидат медицинских наук Борис Чурадзе предупредил россиян, что самолечение антибиотиками при коронавирусе может быть очень опасным.

Врач Борис Чурадзе в интервью радио спутник предостерег жителей России от самолечения при заболевании коронавирусной инфекцией. По словам специалиста, несвоевременный прием антибиотиков приведет к ослаблению иммунного ответа организма, а также к росту устойчивости болезнетворных микроорганизмов к лекарственным препаратам.

«Принимая антибиотик без показания, мы повышаем устойчивость флоры к этому антибиотику, и когда он действительно будет необходим, то окажется уже неэффективен», — отметил специалист.

По словам Чурадзе, при длительной лихорадке больному с коронавирусом следует обращаться за дополнительной медицинской помощью. Также стоит обратить внимание на температуру выше 38 градусов в течение трех и более дней, дыхательную недостаточность, усиление одышки и нарастание слабости. Только врач сможет правильно рассчитать дозу и время приема антибиотиков.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для лечения тяжелобольных коронавирусом, как правило, используют инъекционные формы препаратов и капельницы. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что таблетки используют для пациентов средней и легкой тяжести.