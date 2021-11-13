Гинцбург рассказал об особенностях лечения тяжелобольных с ковидом

. Он отметил, что таблетки используют для пациентов средней и легкой тяжести. Фото: pexels.com

. Он отметил, что таблетки используют для пациентов средней и легкой тяжести. Фото: pexels.com

Директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об особенностях лечения пациентов с ковидом в зависимости от тяжести болезни.

По его словам, для лечения тяжелобольных используют инъекционные формы препаратов и капельницы. Он отметил, что таблетки используют для пациентов средней и легкой тяжести. Но окончательного понимания методов лечения еще нет.

«Конечно, это еще зависит от фармакокинетики, соответственно, той химии, которую вводишь — насколько она усваивается? Как ее надо вводить? Но это уже более тонкий момент», — приводит его слова РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 8 992 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 252 926 летальных исходов, выздоровели 7 720 962 человека.

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