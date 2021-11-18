Актер из «Ночного дозора» Игорь Савочкин умер в возрасте 58 лет

Актер из &#171;Ночного дозора&#187; Игорь Савочкин умер в возрасте 58 лет
Умер актер Игорь Савочкин. Фото: кадр из фильма "Пес рыжий"

Российский актер и телеведущий Игорь Савочкин ушел из жизни на 59-м году жизни. Неделю назад он попал в больницу с сильными болями в спине.

О смерти артиста сообщила блогер Алеся Казанцева. Она рассказала, что Савочкина не стало накануне, 17 ноября. Причину смерти она не назвала. О месте прощания и похорон станет известно позднее.

«Сейчас я узнала, что вчера ушёл Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в Базелевсе, занимался пост-продакшеном, люди не из нашей сферы знают его как известного актера», — написала Казанцева в Facebook.

Неделю назад стало известно, что Савочкина госпитализировали в одну из московских больниц. По данным РЕН ТВ, он жаловался на боли в спине, но чувствовал себя нормально. Предполагалось, что скоро его выпишут.

Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в Саратовской области. Начал сниматься в кино с 1990-х. Самые известные фильмы с его участием — «Ночной дозор», «Кука», «Любовь под прикрытием» и «Левиафан». Он также снимался в сериалах «Эпидемия», «Домашний арест» и «Метод». Всего на его счету порядка ста проектов.

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