Стало известно об умершем вакцинированном петербуржце

Пациент умер в больнице святого Георгия.

В Санкт-Петербурге рассказали об умершем вакцинированном пациенте в период с 1 по 15 ноября. Данными поделились в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Известно, что мужчина сделал прививку от коронавируса еще в феврале 2021 года. В ноябре он заболел и был вынужден лечь в больницу. Причина смерти установлена – тяжелая соматическая патология.

Врачи отмечают, что примерно 20% госпитализированных уверяют, что сделали прививку от коронавируса. Среди них много тех, кто вакцинировался более полугода назад, и тех, кто успел сделать только один укол.

Специалисты подчеркивают, что количество госпитализаций вакцинированных будет увеличиваться, но это не значит, что прививка бесполезна. Благодаря вакцине, объясняют эксперты, можно снизить вероятность тяжелого течения болезни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге назвали процент вакцинированных на коронавирусных койках.