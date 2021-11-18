В Турции спасли кошку, которая жила с консервной банкой на голове

В Турции спасли кошку, которая жила с консервной банкой на голове
Ученые выяснили, почему кошки испытывают стресс из-за локдауна. Фото: Pixabay

Спасатели из Турции помогли кошке, которая жила с консервной банкой на голове. Животному грозила гибель.

Кошку к спасателям принесли неравнодушные люди, пишет UPI. Они заметили, как несчастное животное с банкой на голове растерянно бегает по сторонам и не может понять, что происходит.

По предварительной информации, кошка пыталась достать из выкинутой консервной банки остатки еды, просунула в нее голову и застряла в таком положении.

Спасатели пытались снять банку голыми руками, но оказалось, что это бесполезно. Пожарные все-таки смогли помочь кошке избавиться от банки с помощью специальных инструментов.

Животное не пострадало в ходе операции. Кошка убежала после освобождения в неизвестном направлении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская кошка Алиса моет полы и учит уборке своих котят. У неё есть аккаунты в Instagram и TikTok. В Instagram она набрала 2,5 тыс. подписчиков.

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