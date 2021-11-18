Врач рассказала, как избежать тромбоза после ковида

Врач рассказала, как избежать тромбоза после ковида
По словам ученых, потеря вкуса является истинным симптомом коронавируса, заслуживающим дальнейшего исследования. Фото: pexels

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как уменьшить риск тромбоза у переболевших ковидом.

Она посоветовала употреблять больше воды, так как часто это связано с обезвоживанием.

«Не сидеть подолгу в одной позе, особенно за компьютером, потому что кровь стекает вниз и здесь случается ее застой в венах ног, следовательно, риск тромбообразования повышается. Также необходимо заниматься спортом, чаще двигаться», — приводит ее слова телеканал «Москва 24».

С начала пандемии в России выявлено 9 219 912 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 260 335 летальных исходов, выздоровели 7 919 250 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге рассказали, каков процент вакцинированных среди госпитализированных пациентов, болеющих коронавирусом. Врачи полагают, что число будет расти и это вполне нормально. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в комитете по здравоохранению.

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