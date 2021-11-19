Сбер признан лучшим цифровым розничным банком в мире

Сбер признан лучшим цифровым розничным банком в мире
Сбер впервые возглавил глобальный рейтинг лучших цифровых банков планеты для частных клиентов. Фото: пресс-служба Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

По результатам ежегодного исследования Global Finance Сбер впервые назван лучшим розничным цифровым банком мира, а также признан победителем ещё в ряде номинаций международной премии «Лучшие цифровые банки мира» (World’s Best Digital Bank Awards):

«Лучший цифровой банк для частных клиентов в Центральной и Восточной Европе» (Central & Eastern Europe, Best Consumer Digital Banks);

«Лучший веб-дизайн цифрового банка для частных клиентов» (Best Website Design, Best Consumer Digital Banks);

«Лучший цифровой банк для корпоративных клиентов в Центральной и Восточной Европе» (Central & Eastern Europe, Best Corporate/Institutional Digital Banks);

«Лучший в области маркетинга в социальных медиа для корпоративных клиентов» (Best in Social Media Marketing and Services, Best Corporate/Institutional Digital Banks).

Сбер впервые возглавил глобальный рейтинг лучших цифровых банков планеты для частных клиентов, став мировым бенчмарком и трендсеттером в сфере цифровизации банковского обслуживания. Лидирующие позиции Сбера в рейтинге обеспечили его флагманские цифровые каналы: СберБанк Онлайн для частных клиентов и СберБизнес — для корпоративных. Сегодня в них доступны практически все услуги банка для бизнеса и населения, что в десятки и сотни раз ускоряет процесс их получения и не требует посещения офиса, позволяя управлять личными или корпоративными финансами в любое время суток из любой точки мира.

СберБанк Онлайн в этом году исполнилось 10 лет: его первая версия для iPad была запущена в феврале 2011 года, спустя год появилась версия для смартфонов. Сейчас это одно из самых популярных банковских приложений в мире: его ежемесячная аудитория превышает 72 млн человек, а ежедневная — более 35 млн. В России по количеству активных пользователей в месяц приложение занимает второе место после популярного мессенджера. А веб-версия СберБанк Онлайн в этом году уже становилась победителем в номинации The Best Consumer Mobile Banking Adaptive Site in Central and Eastern Europe for 2021.

Ежемесячная аудитория интернет-банка СберБизнес, который также доступен и в десктопной, и в мобильной версии, превышает 2,4 млн юрлиц, а 1,1 предпринимателей пользуются СберБизнесом ежедневно. Мобильное приложение было запущено в 2015 году как сопутствующий продукт к интернет-банку в браузере, однако сегодня уже больше половины пользователей предпочитают использовать его мобильную версию. Напомним, ранее СберБизнес дважды признавался лучшим цифровым банком для корпоративных клиентов по версии Global Finance – в 2018 и 2020 годах.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк стремительно меняется. Мы не только банк, но и мощная технологическая компания, которая предлагает целую вселенную продуктов и сервисов — от доставки товаров и еды до телемедицины и онлайн-кинотеатра. По сути, мы — огромная экосистема, и в центре этой экосистемы — наш клиент. Сейчас у Сбера уже больше 100 миллионов розничных и около 3 миллионов корпоративных клиентов. И я хочу сказать спасибо каждому из них, потому что именно ради них мы пытаемся становиться лучше каждый день.

Мы стремимся не просто удовлетворять, но и предвосхищать потребности каждого клиента. И в этом нам помогает искусственный интеллект. Уже несколько лет Сбер активно внедряет его во все бизнес-процессы. А в прошлом году мы запустили ещё и ESG-трансформацию: мы снижаем свой углеродный след, поддерживаем экологические проекты, развиваем инклюзивную среду, создаём решения в помощь врачам, педагогам и спасателям. Эта награда — ещё одно подтверждение того, что мы на правильном пути. Я благодарю всех участников, организаторов и жюри этой авторитетной премии. И, конечно, команду Сбера, без которой эта победа была бы невозможна».

Журнал Global Finance — одно из старейших и наиболее уважаемых отраслевых изданий в международном банковском сообществе. Коллектив журнала совместно с экспертами анализирует деятельность финансовых институтов по всему миру, отмечая лучшие из них как по совокупности оказываемых услуг, так и по отдельным показателям. Эти награды являются всемирно признанным стандартом качества финансовых услуг. За последние годы Сбербанк многократно становился лауреатом премий Global Finance в различных номинациях.

рейтинг сбербанк цифровые банки


 

Новости партнеров
Хорватия подарила нам Евро-2008, а теперь может лишить чемпионата мира: представляем соперника сборной России
Хорватия подарила нам Евро-2008, а теперь может лишить чемпионата мира: представляем соперника сборной России
Заключённому, убившему сокамерника кипятильником, назначили приговор
Заключённому, убившему сокамерника кипятильником, назначили приговор
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сбер признан лучшим цифровым розничным банком в мире
ДТП на Старо-Петергофском спровоцировало трамвайную пробку
В Петербурге за сутки вакцинировались более 19 тыс. человек
Тиктокер Милохин признался в любви фигуристке Медведевой
Медсестра рассказала, что чаще всего говорят люди перед смертью
Смольный предлагает петербуржцам заработать на уборке снега
В Парголово 15 пожарных тушили небольшой дом
В Петербурге с поразительной скоростью нашли подростков, оголившихся у ...