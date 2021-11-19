Пожар в квартире на улице Танкиста Хрустицкого удалось потушить до приезда спасателей

Пожар в квартире на улице Танкиста Хрустицкого удалось потушить до приезда спасателей
В пожаре никто не пострадал. Фото: Pixabay

Вечером 19 ноября в Кировском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 20:19 мск. На улице Танкиста Хрустицкого, 100 в 1-комнатной квартире в коридоре площадью 2 квадратных метра обгорел электрощит на площади 0,2 кв. метра, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Жильцы смогли своими силами потушить пожар до приезда спасателей.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти двое, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна. Оба пострадавших человека госпитализированы с ушибами и переломами.

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