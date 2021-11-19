В Пушкинском районе потушили пожар в ангаре

В Пушкинском районе потушили пожар в ангаре
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В пятницу, 19 ноября, в Пушкинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 15:51 мск.

На Ленсоветовской дороге в помещении одноэтажного ангара размером 10х20 метров происходило горение оборудования на площади 2 квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 16:21 мск. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава. Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти двое, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна. Оба пострадавших человека госпитализированы с ушибами и переломами.

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