Прилепин оценил игру Бузовой на сцене МХАТа

Прилепин оценил игру Бузовой на сцене МХАТа
Бузова обвинила Кехмана во лжи. Фото: скриншот Instagram

Заместитель худрука по литературной части МХАТ им. Горького Захар Прилепин считает, что певица Ольга Бузова «идеально исполнила» роль плохой певицы в постановке «Чудесный грузин».

«Это трехчасовой спектакль, в котором Бузова появляется на несколько минут и играет плохую певицу, она плохо поет. Бузова находится в своем амплуа, которое она идеально исполняет — в силу даже, наверное, не артистических, а больше природных данных. Она была абсолютно органична в данной постановке», – приводит его слова «НТВ».

Напомним, генеральный директор МХАТа Владимир Кехман рассказал о переносе спектакля «Чудесный грузин», который должен был состояться 2 ноября, на неопределенный срок. Причина — плохие продажи билетов в период карантина. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова вышла на сцену Московского художественного академического театра (МХАТ) им. М. Горького. Она исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица Ольга Бузова прокомментировала высказывания хейтеров, которым не понравилось, что она будет участвовать в спектакле МХАТа. Своим мнением она поделилась в Instagram-аккаунте. Артистка написала, что люди, которые могут – делают, а те, у кого не получаются, критикуют.

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