Вирусолог спрогнозировал спад волны заболеваемости COVID-19 через неделю

Волна заболеваемости коронавирусом в России начнет снижаться на следующей неделе, предположил вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

Специалист отметил в интервью радио Sputnik, что максимум по заболеваемости фиксировался в начале ноября, с этого момента в стране наблюдается снижение числа случаев COVID-19 в сутки. Если подобная тенденция сохранится в течение одной-двух недель, то можно будет говорить об улучшении эпидемиологической ситуации.

«Если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно», — заявил вирусолог.

Однако Бутенко напомнил, что спад очередной волны ковида не будет завершением пандемии. В дальнейшем все будет зависеть от дисциплины соблюдения мер против коронавируса. Он посоветовал брать пример с Китая, где пандемию удалось победить благодаря строгому следованию всех правил.

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