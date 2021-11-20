Гараж с двумя легковушками полностью сгорел на Лабораторной улице

В Калининском районе Петербурга в ночь на 20 ноября тушили пожар в гараже, в котором находилось два легковых автомобиля.

Об этом информирует пресс-служба городского ГУ МЧС. По данным ведомства, экстренные службы получили сообщение о пожаре в 2:43. Пожарных вызвали к гаражу, расположенному у дома №14 по Лабораторной улице.

Возгорание по неизвестной причине началось в гараже размером 8 на 10 метров. Огонь полностью охватил постройку и две машины, которые стояли в гараже.

К месту происшествия направили 10 человек личного состава МЧС и две пожарные машины. Пожар удалось потушить за 25 минут.

О возможных пострадавших ведомство не сообщает. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкинском районе потушили пожар в ангаре.