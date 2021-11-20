Эксперт рассказал о влиянии мороза на смартфон

Эксперт рассказал о влиянии мороза на смартфон
Эксперт посоветовал не допускать переохлаждения и избегать резких перепадов температуры. Фото: unsplash

Начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин рассказал, как отрицательная температура воздуха влияет на работоспособность смартфонов, и дал советы, как обезопасить устройство.

Под воздействием переохлаждения в смартфоне страдают химический аккумулятор и дисплей. По словам эксперта, на длительном морозе аккумулятор начинает терять емкость, а динамика жидких кристаллов ухудшается. Это приводит к проблемам с временем отклика и реакцией ЖК-сенсоров и экранов, передает РИА Новости.

Верещагин предупредил, что на морозе смартфон не всегда правильно показывает процент оставшегося заряда аккумулятора. Кроме того, экраны на IPS-матрицах при минусовых температурах начинают подглючивать. Также меняется тембр встроенного динамика и наушников, поскольку подвижность их полимерных мембран на морозе ухудшается.

Чтобы не доводить гаджет до такого состояния, эксперт посоветовал не допускать переохлаждения и избегать резких перепадов температуры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские пенсионеры переходят с кнопочных телефонов на смартфоны.

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