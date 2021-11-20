В Петербурге загорелось неэксплуатируемое здание

В Красносельском районе Петербурга произошел пожар в здании, которое никто не использует.

В экстренные службы в воскресенье, 21 ноября, в 09:55, поступило сообщение о пожаре по Таллинскому шоссе, дома №90. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось, пожар случился в неэксплуатируемом здании. Там горел мусор на площади двух квадратных метров.

С огнем в течение получаса боролись от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава. В результате, к 10:32, пожар удалось ликвидировать.

Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в квартире на улице Танкиста Хрустицкого удалось потушить до приезда спасателей.