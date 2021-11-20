На Червоного Казачества вспыхнул гараж: обстановка полностью выгорела

На Червоного Казачества вспыхнул гараж: обстановка полностью выгорела
Пожар случился в гараже на улице Червоного Казачества. Фото: "Яндекс панорамы"

В Кировском районе Петербурга произошел пожар в гараже. Обстановка полностью выгорела.

В экстренные службы в воскресенье, 21 ноября, в 11:28, поступило сообщение о пожаре по улица Червоного Казачества у дома №18. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось, пожар случился в бетонном здании, размер которого 6х4 метра . Огонь вспыхнул в гараже. Там по всей площади обгорела обстановка.

С огнем МЧСники боролись почти 30 минут. Пришлось привлечь две единицы техники и 10 человек личного состава. В результате, к 12:02, пожар удалось ликвидировать.

Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гараж с двумя легковушками полностью сгорел на Лабораторной улице.

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