Один в овраге, другой в луже: два внедорожника застряли в Сертолово

Поездка двух внедорожников во Всеволожском районе Ленинградской области по поверхности с рытвинами, оврагами и заболоченной местностью закончилась плачевно.
Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 21 ноября, два джипа застряли в Сертолово. Их езда по пересеченнной местности кончилась дорожно-транспортными происшествиями.
Судя по фотографии, опубликованной очевидцем происходящего, дорогой тот участок движения, где пострадали два авто, назвать нельзя. Поверхность земли в этой местности неровная, с пригорками и низинами. Даже автомобили, обладающие повышенной проходимостью по бездорожью, оказались беспомощны в данном случае.
Одно из транспортных средств, что называется, село в лужу, а другое попало в овраг.
В данный момент неизвестно, пострадали ли водители при этом ДТП.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП с участием скорой на Обуховской обороны пострадали два человека.