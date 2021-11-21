Один в овраге, другой в луже: два внедорожника застряли в Сертолово

Один в овраге, другой в луже: два внедорожника застряли в Сертолово
Внедорожник попал в овраг. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Поездка двух внедорожников во Всеволожском районе Ленинградской области по поверхности с рытвинами, оврагами и заболоченной местностью закончилась плачевно.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 21 ноября, два джипа застряли в Сертолово. Их езда по пересеченнной местности кончилась дорожно-транспортными происшествиями.

Судя по фотографии, опубликованной очевидцем происходящего, дорогой тот участок движения, где пострадали два авто, назвать нельзя. Поверхность земли в этой местности неровная, с пригорками и низинами. Даже автомобили, обладающие повышенной проходимостью по бездорожью, оказались беспомощны в данном случае.

Одно из транспортных средств, что называется, село в лужу, а другое попало в овраг.

В данный момент неизвестно, пострадали ли водители при этом ДТП.

Внедорожник не смог проехать по данной местности. Фото: «ДТП и ЧП Петербурга»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП с участием скорой на Обуховской обороны пострадали два человека.

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