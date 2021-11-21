Новый корпус больницы Святого Георгия в декабре развернет 305 коек

Новый корпус больницы Святого Георгия в декабре развернет 305 коек
Больница Святого Георгия. Фото: Google Maps

Это даст больнице возможность возобновить работу с неинфекционными пациентами. Ведь с весны прошлого года и до сих пор стационар продолжает заниматься лечением коронавирусных больных.

Как сообщает Комитет по здравоохранению Петербурга 21 ноября, в данный момент новый лечебно-диагностический корпус больницы Святого Георгия заканчивают оснащать оборудованием.

Буквально в следующем месяце, в декабре, новый корпус-трансформер на 305 коек примет своих первых пациентов. Здание начали возводить примерно 10 месяцев назад, в феврале.

Новый корпус-трансформер позволит больнице возобновить работу с неинфекционными пациентами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор заявил комздраву Петербурга о необходимости усилить охват пожилых вакциной.

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