Роспотребнадзор заявил комздраву Петербурга о необходимости усилить охват пожилых вакциной

Роспотребнадзор заявил комздраву Петербурга о необходимости усилить охват пожилых вакциной
Руководитель Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Главный государственный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова указала комитету по здравоохранению Северной столицы о необходимости принять дополнительные меры, способствующие охватить вакцинациий от коронавируса пожилых горожан.

Документ был выложен на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Петербургу в четверг, 11 ноября.

Днем ранее, 10 ноября, в городе на Неве была объявлено об обязательной вакцинации граждан, чей возраст превышает 60 лет. Данная мера также касается лиц старше 18 лет, имеющих хронические заболевания.

В документе, подписанным Наталией Башкетовой, указывается, что необходимо «организовать выезд прививочных бригад в трудовые коллективы», обеспечить учет вакцинированных горожан и своевременное внесение данных о прививках в меддокументацию. Кроме этого, требуется обеспечить ввод информации о привитых людях в Федеральный регистр, каждый вторник отчитываться о вакцинировании лиц, в отношении которых предписаны обязательные прививки от коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что противники QR-кодов и вакцинации в Ленобласти и других регионах РФ объединились в Сети.

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