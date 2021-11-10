Противники QR-кодов и вакцинации в Ленобласти и других регионах РФ объединились в Сети

Противники QR-кодов и вакцинации в Ленобласти и других регионах РФ объединились в Сети
Участники "Союза" против QR-кодов и вакцинации в Ленобласти и других регионах РФ. Фото: Gazeta.SPb

В прокуратуру Ленинградской области и приемную губернатора региона Александра Дрозденко в октябре начали обращаться местные жители. Горожане требовали запретить в области QR-коды о вакцинации и другие ковид-ограничения.

Об этом сообщает Онлайн47.

Примерно в это же время в Карелии, Москве, Пермском крае, Рязанской, Пензенской, Тюменской, Новгородской, Смоленской областях и некоторых других регионах РФ стало известно об аналогичных заявлениях.

Свое недовольство выражает организатор мероприятий — «Общенародный союз возрождения России» (ОСВР). У «Союза» есть своя группа «ВКонтакте». Там ежедневно обновляется информация о новых акциях против вакцинации от коронавируса по всей стране. При этом администрация соцсети при входе в сообщество предупреждает, что ОСВР может распространять ложные сведения.

Журналисты сравнивают «Общенародный союз возрождения России» с запрещенной в России экстремистской организацией. Во главе движения же может стоять бывший стоматолог Сергей Тараскин — любитель присваивать себе разнообразные титулы. Например, «владетель Вселенной» или «потомок подданных Российской Империи».

В ОСВР считают, что вакцинация от ковида — это международный заговор, направленный на уничтожение людей.

Редакция Online47 просит считать данный материал официальным обращением в прокуратуру Ленобласти и правоохранительные органы и провести проверку на наличие признаков экстремистской организации в деятельности «Общенародного союза возрождения России».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле заверили, что идея введения QR-кодов на транспорте не обсуждается.

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