В Кремле заверили, что идея введения QR-кодов на транспорте не обсуждается

QR-коды в транспорте пока вводить не планируют. Фото: kremlin.ru

QR-коды в транспорте пока вводить не планируют. Фото: kremlin.ru

Никаких ограничений в поездах и самолетах пока что не будет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность введения QR-кодов на транспорте. Он заверил, что эта идея в Кремле пока даже не обсуждается. Об этом пишет РИА Новости.

Песков рассказал, что все меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принимает оперативный штаб. Он попросил в следующий раз обращаться за информацией в компетентные органы.

Известно, что в некоторых регионах планируют ужесточить ограничения, касающиеся общественного транспорта. На федеральном уровне систему вводить пока не будут.

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