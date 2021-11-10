В Кремле заверили, что идея введения QR-кодов на транспорте не обсуждается

В Кремле заверили, что идея введения QR-кодов на транспорте не обсуждается
QR-коды в транспорте пока вводить не планируют. Фото: kremlin.ru

Никаких ограничений в поездах и самолетах пока что не будет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность введения QR-кодов на транспорте. Он заверил, что эта идея в Кремле пока даже не обсуждается. Об этом пишет РИА Новости.

Песков рассказал, что все меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принимает оперативный штаб. Он попросил в следующий раз обращаться за информацией в компетентные органы.

Известно, что в некоторых регионах планируют ужесточить ограничения, касающиеся общественного транспорта. На федеральном уровне систему вводить пока не будут.

В «РЖД» отметили, что компания готова к любым поручения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гинцбург рассказал о результатах клинических испытаний вакцины для детей.

QR-код кремль транспорт


 

Новости партнеров
Смольный продлит ковидные
Смольный продлит ковидные "каникулы" в Петербурге на неделю
Рейтинг районов Петербурга: где чаще всего покупают жилье
Рейтинг районов Петербурга: где чаще всего покупают жилье
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кремле заверили, что идея введения QR-кодов на транспорте не обсуждается
Врач-диетолог: покрасневший и распухший язык — признак нехватки B12
В России стартовала акция для школьников «Культурный марафон»
Роспотребнадзор рассказал, как избежать обмана в автосалоне
На Новый год жители Петербурга могут остаться без снега
Гинцбург рассказал о результатах клинических испытаний вакцины для детей
На утро среды на дорогах Петербурга встречаются аварии
Иммунолог спрогнозировал снижение заболеваемости ковидом через пару недель