В Петербург завезли 270 тысяч доз «Спутника Лайт»

"Спутник Лайт" завезли в Петербург. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

"Спутник Лайт" завезли в Петербург. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

На петербургскую фармазу поступили новые партии вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и «Спутник V».

В городском правительстве сообщили, что сегодня поступило 270 тысяч доз однокомпонентного препарата «Спутник Лайт». Двухкомпонентная вакцина «Спутник V» поступила в Петербург в количестве 29 400 комплектов из двух доз.

Согласно рекомендации Минздрава, «Спутником Лайт» рекомендовано прививать людей, переболевших коронавирусом более 6 месяцев назад, а также вакцинированных более 6 месяцев назад любым препаратом.

Как отметили в Смольном, в городе активно растут темпы вакцинации. Общее число привитых петербуржцев достигло 2 464 192. Из них «Спутником Лайт» вакцинированы 440 995 человек. Полностью привиты на сегодняшний день 2 108 890 жителей города. Ревакцинировались уже 113 154 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бизнес просит властей Петербурга разъяснить правила прививок для переболевших работников.