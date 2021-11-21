Бизнес просит властей Петербурга разъяснить правила прививок для переболевших работников

Бизнес просит властей Петербурга разъяснить правила прививок для переболевших работников
Правила прививок для переболевших работников просит разъяснить у Смольного бизнес. Фото: pexels.com

В Северной столице промышленные предприятия хотят, чтобы Смольный разъяснил вопрос об обязательной вакцинации от COVID.

По информации «Фонтанки», профсоюзы предупреждают о возможных забастовках.

Роспотребнадзор требует вакцинировать 80% персонала, не учитывая скидки на количество переболевших, а доктора отказываются их вакцинировать. В связи с этим бизнес может встать перед трудным выбором. Либо приостановить свою деятельность, по рекомендации санитарного ведомства, или же заработать штрафы Трудовой инспекции и остаться без сотрудников.

Так, бизнес хочет, чтобы администрация города дала разъяснения. Сообщается, что переболевших ковидом на промышленных предприятиях более 20%, так появляется проблема в выполнении нормы. Есть вероятность, что отстранения от работы приведут к многочисленным жалобам в Трудовую инспекцию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы просят проверить действия властей из-за введения обязательной вакцинации.

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