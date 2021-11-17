Петербуржцы просят проверить действия властей из-за введения обязательной вакцинации

Петербуржцы просят проверить действия властей из-за введения обязательной вакцинации
Петербуржцы просят проверить действия властей из-за введения обязательной вакцинации. Фото: Gazeta.SPb.ru

Жители Петербурга обратились с просьбой к прокуратуре проверить действия губернатора Александра Беглова и главного санитарного врача города Наталии Башкетовой в отношении введения обязательной вакцинации.

Активисты Северной столицы собрали под заявлением о проверки действий властей Петербурга около 10 тысяч подписей. Об этом сообщает «РБК Петербург».

В обращениях содержится информация о введении обязательной вакцинации и QR-кодов в Петербурге. Жители считают, что эти меры нарушают права Конституции и ущемляют права граждан.

«В соответствии со ст. 55 Конституции РФ в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина», — отмечается в заявлении.

По опросу некоторых граждан выяснилось, что не все из них против вакцинации. Часть из людей возмущена, что работодатели отстраняют непривитых от работы без сохранения заработной платы. Студенты в свою очередь заявили, что без прививки их не пускают на практику.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Госдуме ввели обязательные QR-коды для посетителей, включая властей.

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