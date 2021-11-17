В Госдуме ввели обязательные QR-коды для доступа посетителей

В Госдуме ввели обязательные QR-коды для доступа посетителей
В Госдуме ввели обязательные QR-коды для доступа посетителей. Фото: Государственная дума

В Государственной Думе ввели обязательные QR-кода для посещения даже для официальных представителей правительства России.

В Госдуме введены обязательные QR-коды для доступа всех посетителей, включая правительство России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

По словам Володина, если у официального представителя кабинета министров, который выступает докладчиком от кабмина по законопроекту, не будет электронного пропуска в виде QR-кода, его не пустят в зал заседаний. Также правительству предложат отправить в палату другого представителя.

Вячеслав Володин отметил, что именно правительство внесло в Государственную Думу законопроекты о QR-кодах для россиян, поэтому «нужно начинать с себя».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Депутаты петербургского Заксобрания поддержали поправку бюджета от Александра Беглова на 2022 год.

QR-код вакцианция Вячеслав Володин Госдума коронавирус Россия


 

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