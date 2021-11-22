В связи с 80-летием «Дороги жизни» в Петербурге ветераны и блокадники получили выплаты

В связи с 80-летием &#171;Дороги жизни&#187; в Петербурге ветераны и блокадники получили выплаты
В связи с 80-летием "Дороги жизни" в Петербурге ветераны и блокадники получили выплаты. Фото: Pixabay

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате гражданам, которые были награждены медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Ветераны и блокадники Петербурга получили по 50 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Также по инициативе губернатора Петербурга Александра Беглова выплаты также получили 1 912 человек, которые менее четырёх месяцев проживали в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

«Эти граждане не имеют знака «Жителю блокадного Ленинграда» и не относятся к категории федеральных льготников. Но они жили в осажденном городе. Социальный кодекс Петербурга предусматривает для них те же меры поддержки, что действуют на федеральном уровне», — заявил Беглов.

В течение ноября вместе с пенсией и другими социальными пособиями Пенсионный фонд РФ автоматически перечислил блокадникам выплату. В Петербурге ее получили 61 092 человека, а в Ленинградской области — 3 156 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жительница блокадного Ленинграда Валентина Семенова, проживающая сейчас в ДНР, призналась, что ей было не так страшно во время Великой Отечественной войны, как сейчас.

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