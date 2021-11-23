Со счета петербурженки без ее ведома списали более 2,5 млн рублей

Со счета петербурженки без ее ведома списали более 2,5 млн рублей
Женщина потеряла крупную сумму денег. Фото: Pixabay

В Выборгском районе Петербурга с банковского счета пенсионерки списали 2 млн 526 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в правоохранительные органы 70-летняя женщина, проживающая на Межозерной улице, обратилась 22 ноября, вечером.

Пожилая петербурженка заявила, что в период с 15 июня до 20 сентября неизвестные списали с ее счета крупную сумму денег.

Узнала об этом горожанка совершенно случайно, когда отправилась в отделение банка, чтобы проверить свою карту.

Тогда-то женщине и сообщили, что с ее банковской карты неизвестный несколькими транзакциями списал денежные средства на сумму более 2,5 млн рублей.

Стоит отметить, что никаких уведомлений о списании денежных средств она не получала, звонков от неизвестных ей также не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники заставили петербурженку съездить в Москву и набрать кредитов на 1,25 млн.

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